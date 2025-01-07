Максим Траньков рассказал, что переболел двусторонней пневмонией

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что переболел пневмонией. В своём телеграм-канале он опубликовал фотографию с медицинским заключением с диагнозом «двусторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония».
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