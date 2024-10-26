«Кто-то на Месси придет посмотреть – никаких проблем. В прошлый раз фанаты болели и за нас». Тренер «Атланты» об игре дома с «Интер Майами»

В первой игре 1/8 финала МЛС «Атланта» на выезде уступила со счетом 1:2. Второй матч в серии до двух побед пройдет в Атланте в ночь со 2 на 3 ноября.
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