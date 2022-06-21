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Китай, в чём дело? Автомобили и запчасти из КНР не едут в Россию

Китай, в чём дело? Автомобили и запчасти из КНР не едут в Россию

Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию сокращается уже два месяца. В мае он упал до 32 млн долларов, тогда как в апреле составлял 84,6 млн долларов, а в марте объём продаж составлял 190,7 млн долларов.

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