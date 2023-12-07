Яндекс предоставляет доступ к YandexGPT API для всех пользователей

Технология работает в режиме предварительного просмотра через облачную платформу Yandex Cloud.Русская компания «Яндекс» предоставляет всем пользователям доступ к программе YandexGPT API для создания чат-ботов и умных помощников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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