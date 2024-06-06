В Архангельской области расширят поддержку приемных семей

На ежегодном совещании министерства труда региона с органами опеки и подведомственными учреждениями, занимающимися защитой детства, которое прошло в САФУ, обсуждалась проблема увеличения количества детей-сирот, нашедших новые семьи.
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