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Чума охватит весь мир: Нострадамус о Третьей мировой

Чума охватит весь мир: Нострадамус о Третьей мировой

Пророк Нострадамус, известный тем, что практически все его предсказания оказывались верны, сделал одно упоминание о начале Третьей мировой войны.

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