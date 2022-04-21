Чума охватит весь мир: Нострадамус о Третьей мировой

Пророк Нострадамус, известный тем, что практически все его предсказания оказывались верны, сделал одно упоминание о начале Третьей мировой войны.
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