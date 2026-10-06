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Царьград

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В Кстове Mazda насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

В Кстове Mazda насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

Утром 6 октября на проспекте Победы в Кстовском районе 40-летняя женщина за рулём Mazda сбила 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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