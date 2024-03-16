Найденные животные приносят счастье…

Да найденные котята принесли счастье этой доброй женщине и котятам и даже её старому котику!!!!

Элеонора Коган

И она нашла и своё личное счастье!!!!Сосед, пришедший за котёнком, остался у неё навсегда. и теперь они ждут прибавления в семь!!!И её старый котик и молодой Декабрист тоже счастливы!!!!И хорошо что удалось пристроить всех котят-малышей в добрые и надёжные руки!!!