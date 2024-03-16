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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    И она нашла и своё личное счастье!!!!Сосед, пришедший за котёнком, остался у неё навсегда. и теперь они ждут прибавле...Найденные животны...
  • Элеонора Коган
    Да найденные котята принесли счастье этой доброй женщине и котятам и даже её старому котику!!!!Найденные животны...
  • Нина Третьякова
    Спасибо, очень интересно! Здоровья и всего самого доброго всем!Мечты Труса

Найденные животные приносят счастье…

Найденные животные приносят счастье…

От одной женщины ушел муж. Небольшой магазин, в котором она работала, закрылся. Она поплакала-погоревала, да делать нечего: собрала она вещи, кота своего старого в переноску посадила, купила билет в другой город, северный, и уехала.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да найденные котята принесли счастье этой доброй женщине и котятам и даже её старому котику!!!!
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17 час.
Элеонора Коган
И она нашла и своё личное счастье!!!!Сосед, пришедший за котёнком, остался у неё навсегда. и теперь они ждут прибавления в семь!!!И её старый котик и молодой Декабрист тоже счастливы!!!!И хорошо что удалось пристроить всех котят-малышей в добрые и надёжные руки!!!
Ответить
17 час.

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