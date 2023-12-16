Рецепты самого вкусного холодца и несколько секретов его приготовления

8 секретов вкусного холодца 1. Чтобы закуска хорошо застыла, для бульона лучше брать части туши, в которых больше всего коллагена: свиные или говяжьи ножки, хвосты, свиные уши, мозговые кости или целую жирную курицу.
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