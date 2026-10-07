В Нижегородской области за полгода обанкротились 7,5 тысячи человек

С начала 2026 года суды Нижегородской области вынесли 7 557 решений о банкротстве граждан, включая дела о реализации имущества и реструктуризации долгов, тогда как за весь 2025 год таких решений было 10 207.
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