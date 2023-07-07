В Симферополе задержали взорвавшего железную дорогу украинского агента

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Крыма по заданию украинских спецслужб», — отмечается в заявлении.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Крыма по заданию украинских спецслужб», — отмечается в заявлении.
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