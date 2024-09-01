ЦИК напоминает избирателям о возможности заявить о месте жительства

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) напоминает гражданам с правом голоса, которые после последнего участия в выборах сменили место жительства, что они могут зарегистрировать новое место жительства в органах местного самоуправления (претура сектора или примэрия), чтобы быть включенными в избирательный список на участке, соответствующем их новому месту проживания.