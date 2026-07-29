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Смоленск 2.0

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Халтура коммунальщиков заморозила водоснабжение в деревни под Смоленском

Халтура коммунальщиков заморозила водоснабжение в деревни под Смоленском

На защиту прав жителей населённого пункта в Смоленской области стал надзорный орган Прокуратура Починковского округа Смоленской области добилась восстановления прав граждан на качественное водоснабжение, которое фактически заморозило зимой из-за допущенного коммунальщиками нарушения в системе ЖКХ.

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