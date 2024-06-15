Володин: Мирные предложения Путина уже изучают в Раде

Политик назвал парламент Украины единственным в стране легитимным субъектом. Ряд депутатов украинского парламента приступили к обсуждению предложений президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине.
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