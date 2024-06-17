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Генсек НАТО призвал перевести ядерное оружие альянса в режим готовности

Генсек НАТО призвал перевести ядерное оружие альянса в режим готовности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия и перевода его в состояние готовности.

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