Эксперт дал советы по планированию летнего отдыха

Чтобы избежать суеты и лишних затрат перед летним отдыхом, важно правильно распределить время. Руководитель отдела бронирования Palmira Business Club Александр Ротарь рассказал «Известиям» 1 февраля, когда стоит начинать планировать отпуск.
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