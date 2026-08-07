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Tether выходит на рынок недвижимости Саудовской Аравии с проектом токенизации активов

Tether выходит на рынок недвижимости Саудовской Аравии с проектом токенизации активов

Tether расширяет свой бизнес по токенизации на Саудовскую Аравию, начиная с институциональных активов в сфере недвижимости, и планирует расширить его на другие классы активов, согласно первоначальному отчету.

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