Перинатальный центр Кургана обжалует решение суда о выплатах за смерть ребенка

Курганский перинатальный центр обжаловал решение Шадринского суда и Курганского областного суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу семьи Мешковых, потерявших ребенка на 39-ой неделе беременности.
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