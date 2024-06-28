Трамп заявил на дебатах, что Байден втянет США в третью мировую войну

Президент Соединенных Штатов Джо Байден втянет страну в третью мировую войну. Соответствующую точку зрения в ходе дебатов с Байденом, которые транслировал телеканал CNN, озвучил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.
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