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Озвучена причина внесения Моргенштерна в реестр иноагентов

Озвучена причина внесения Моргенштерна в реестр иноагентов

Рэпер Алишер Моргенштерн* осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника, из-за чего был включен в реестр иноагентов, говорится в мотивированном решении суда по иску о снятии с исполнителя статуса иноагента.

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