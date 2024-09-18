Озвучена причина внесения Моргенштерна в реестр иноагентов

Рэпер Алишер Моргенштерн* осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника, из-за чего был включен в реестр иноагентов, говорится в мотивированном решении суда по иску о снятии с исполнителя статуса иноагента.
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