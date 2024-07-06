Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему можно и нужно запрещать никабы. Имеет ли никаб отношение к религии?

Почему можно и нужно запрещать никабы. Имеет ли никаб отношение к религии?

Похоже эпопея с запретом никаба приближается к своему логическому завершению, раз уже в Дагестане выдали фетву и временно запретили данную одежду.

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Комментарии
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Вик Норд
Мы конечно не монархисты,и слава богу(богам),но за посягновение на государственную обязанность регулирования общественной жизни,а она у нас светская(СОГЛАСНО КОНСТИТУЦИИ),следует уголовная ответственность,как за терроризм,кто желает построить страну в ваххабитские полки,должен быть наказан,и лишён гражданства,в России это неприемлемо,у нас свобода вероисповедания,нет верха даже православия,традиционной вере,не будет верха и у ислама,ещё точнее,его радикальных течений.
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