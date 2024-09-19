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В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы политических партий. Трансляция

В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы политических партий. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 19 сентября, проходит круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Итоги выборов: перспективы политических партий перед кампаниями 2025 и 2026 годов».

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