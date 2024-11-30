Операторы БПЛА Supercam рассказали о своих боевых задачах под Серебрянкой

Операторы беспилотников 169-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» следят за украинскими войсками с помощью так называемого большого «крыла», беспилотника Supercam, который способен летать далеко в тылу позиций украинской армии.
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