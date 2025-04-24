Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

В Кохме в 08-55 на улице Ивановская 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Нива», совершил столкновение с остановившимся впереди в попутном направлении автобусом «ПАЗ 320402-05» под управлением 59-летнего водителя.
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