Ил-76 с пленными ВСУ был сбит из натовского ЗРК, — глава комитета Госдумы по обороне Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что военно-транспортный Ил-76, перевозивший украинских пленных, был сбит над Белгородской областью из ЗРК натовского производства.
Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными
Комментарии
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Елена Захарова
Не успела сработать ПВО, не ожидали.
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7 час.
Кошмар
Укропы и раньше обстреливали лагеря с укровоеннопленными в ЛДНР. Запугивают своих ВСУшников, чтобы в плен не сдавались.
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6 час.
алекс кузь
Что ж, это, у всу за вдасть такая над людьми, если она своих уничтожает, но украинцы с оружием в эту власть сами не стреляют. Может быть, там все идиоты.
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4 час.
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