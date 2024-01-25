Укропы и раньше обстреливали лагеря с укровоеннопленными в ЛДНР. Запугивают своих ВСУшников, чтобы в плен не сдавались.

алекс кузь

Что ж, это, у всу за вдасть такая над людьми, если она своих уничтожает, но украинцы с оружием в эту власть сами не стреляют. Может быть, там все идиоты.