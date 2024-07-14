Физики примирили тахионы со специальной теорией относительности

Движение со скоростью, превышающей скорость света, одна из самых парадоксальных вещей в физике. Гипотетически, в определенных условиях на это способны частицы тахионы, однако против их существования квантовая теория выдвигает по крайней мере три аргумента.
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