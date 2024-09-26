Онежский район преобразован в муниципальный округ

Соответствующее решение приняли депутаты Архангельского областного Собрания на минувшей сессииТак, согласно принятому накануне законопроекту, Онежский район станет муниципальном округом с первого января 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии