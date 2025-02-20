Пискарев: беглые россияне планируют устроить в ЕС акции по сбору денег для ВСУ

Global Look Press/IMAGO/Olaf Schuelke Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что россияне, бежавшие за рубеж, планируют 22-24 февраля провести ряд акций по сбору денег для Киева.