Меню льгот и мер поддержки инвесторов доступно на сайте нижегородского Минимущества

Меню льгот и мер поддержки инвесторов теперь доступно на сайте нижегородского Минимущества. Об этом министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов рассказал в рамках прямого эфира Центра управления регионом Нижегородской области.
Меню льгот и мер поддержки инвесторов теперь доступно на сайте нижегородского Минимущества. Об этом министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов рассказал в рамках прямого эфира Центра управления регионом Нижегородской области.
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