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Общественная служба новостей

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Борис Джонсон сообщил о вине НАТО перед Украиной

Борис Джонсон сообщил о вине НАТО перед Украиной

Бывший руководитель правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон обратил внимание на то, что в Организации Североатлантического Договора считают себя виновными в том, что бушующее на украинской территории противостояние не оказалось предотвращено.

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