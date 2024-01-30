Бывший руководитель правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон обратил внимание на то, что в Организации Североатлантического Договора считают себя виновными в том, что бушующее на украинской территории противостояние не оказалось предотвращено.
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