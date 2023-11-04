Экс-командующий НАТО Ставридис выступил против прекращения огня в Газе

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис выступил против полного прекращения огня между Израилем и ХАМАС, однако отметил необходимость гуманитарных пауз для оказания помощи жителям анклава.