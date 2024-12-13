ABC: команда Трампа ведет переговоры с Украиной о прекращении огня

Дональд Трамп будет стремиться урегулировать конфликт на Украине в первый же день президентства.Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет переговоры с чиновниками из Украины и пока ещё действующей администрацией Белого дома о прекращении конфликта, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.