Трамп перестал играть в миротворца и начал давить на Россию: Москва попятилась

Стало известно, что в среду администрация Трампа впервые передала в Конгресс уведомление о продаже продукции оборонного назначения в Украину посредством прямых коммерческих продаж на сумму 50 миллионов долларов.
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