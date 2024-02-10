Овчинский: московская компания начала производить кремниевые конденсаторы собственной разработки

РИАМО - 10 фев. Компания АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ) из столицы, которая является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», разработала и начала производство кремниевых конденсаторов.
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