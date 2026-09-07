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Взгляд изнутри: почему МРТ так важна для ранней диагностики

Взгляд изнутри: почему МРТ так важна для ранней диагностики

В современном мире, где темп жизни постоянно ускоряется, а информационный шум окружает человека со всех сторон, забота о собственном здоровье часто отходит на второй план.

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