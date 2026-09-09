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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🤑Налоговая будет видеть все балансы, переводы и устройства россиян с цифровым

🤑Налоговая будет видеть все балансы, переводы и устройства россиян с цифровым рублём. ФНС сможет запрашивать у ЦБ выписки по операциям, остаток балансы и данные о гаджете, с которого пользователь переводил деньги.

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