Этот симптом тяжелого поражения печени появляется во время чистки зубов

Жировая болезнь печени — состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме.
Жировая болезнь печени — состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме.
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