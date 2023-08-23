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Этот симптом тяжелого поражения печени появляется во время чистки зубов

Этот симптом тяжелого поражения печени появляется во время чистки зубов

Жировая болезнь печени — состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме.

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