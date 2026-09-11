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Новая цель для ВС РФ: в Киеве горит дата-центр. ВСУ меняют тактику налётов. Европа ищет противодействие «Гераням» — Сводка с фронта 11 сентября

Новая цель для ВС РФ: в Киеве горит дата-центр. ВСУ меняют тактику налётов. Европа ищет противодействие «Гераням» — Сводка с фронта 11 сентября

В ночь на 11 сентября российские войска нанесли очередной удар по украинской территории, где ключевыми целями стали логистические объекты сразу в нескольких регионах Украины.

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