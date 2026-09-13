Reuters: 4% экспорта нефти под угрозой из-за удара по саудовскому нефтепроводу

Новые атаки в Ормузском проливе и удар по нефтепроводу в Саудовской Аравии могут усугубить перебои в глобальных поставках нефти, передает Reuters.
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