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Аргументы и Факты

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Минтранс России показал новый знак парковки для многодетных семей

Минтранс России показал новый знак парковки для многодетных семей

Минтранс России продемонстрировал, как будет выглядеть новый дорожный знак, обозначающий место парковки для многодетных семей.

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