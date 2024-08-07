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Позиции пали за считанные дни. Натиск русских под Торецком привел украинцев в отчаяние. Боевики ВСУ раскритиковали командование

Позиции пали за считанные дни. Натиск русских под Торецком привел украинцев в отчаяние. Боевики ВСУ раскритиковали командование

© РИА Новости Станислав КрасильниковВчера 6,6K прочитали Переброшенная под Торецк 41-я бригада ВСУ оказалась не готова к боям и оставила позиции за считанные дни из-за незнания местности и бессмысленных приказов, пишет NYT.

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