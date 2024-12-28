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Закон, порядок, государство

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В этом году 212 сотрудников МЧС России получили выплаты на жилье

В этом году 212 сотрудников МЧС России получили выплаты на жилье

Под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова ведется работа по предоставлению выплат личному составу ведомства для приобретения или строительства жилья.

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