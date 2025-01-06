НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

162 подписчика

Вилья о «Золотом мяче» Родри: «Испанский футбол давно заслуживал этого. Но я не слишком верю в эту награду – не понимаю, на чем основаны критерии»

– Родри заслуженно получил «Золотой мяч»? – Конечно, почему бы и нет. Но я не собираюсь лицемерить – я никогда особо не верил в эту награду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх