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«Развод с Анной Шаплыковой был самой большой ошибкой в моей жизни»: Григорий Лепс откровенно рассказал о сожалениях

«Развод с Анной Шаплыковой был самой большой ошибкой в моей жизни»: Григорий Лепс откровенно рассказал о сожалениях

Народный артист России Григорий Лепс в разговоре с Эмином Агаларовым назвал расставание с бизнесвумен Анной Шаплыковой самой серьёзной своей ошибкой.

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