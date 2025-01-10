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Океанолог рассказал об утилизации грунта с вытекшим из танкеров мазутом

Океанолог рассказал об утилизации грунта с вытекшим из танкеров мазутом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Большую часть грунта с мазутом, который вытек из потерпевших крушение в районе Керченского пролива танкеров, уже собрали и вывезли на утилизацию, заявил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.

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