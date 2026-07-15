Деградация — это когда человек, осыпанный золотом и славой, взращённый на народные деньги, вдруг смотрит на этот народ и говорит: «Мне с вами плохо.
Плющенко пробил очередное дно...
Комментарии
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Ирина Калинникова
Жаль, что Плющенко со всеми своими "чады и домочадцы" не сменил гражданство! Только даже если и сменит, то деньги зарабатывать приедет всё равно в РОССИЮ. Можно подумать, там он или его чадо кому-то нужны, если Россию грязью поливать не будут.
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1 м.
Хамит Сабиров
Да перестаньте про него вспоминать в сми, не так уж и важно его вспоминать.
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1 м.
НН
Наталия Николаевна Дрозденко
Плющенко-зажравшийся выкормыш спортивной,,элиты",уверовавший в свою исключительность,что ему все должны.
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4 н.
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