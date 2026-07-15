Плющенко пробил очередное дно...

Ирина Калинникова

Жаль, что Плющенко со всеми своими "чады и домочадцы" не сменил гражданство! Только даже если и сменит, то деньги зарабатывать приедет всё равно в РОССИЮ. Можно подумать, там он или его чадо кому-то нужны, если Россию грязью поливать не будут.