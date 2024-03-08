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Квиз к 8 Марта появился на портале «Узнай Москву»

Квиз к 8 Марта появился на портале «Узнай Москву»

К Международному женскому дню Департамент культурного наследия города Москвы подготовил новый квиз, посвященный выдающимся жительницам столицы и мифологическим женским образам, запечатленным в архитектуре города.

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