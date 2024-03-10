Новый сверхпроводящий магнит снизил цену энергии для термоядерного синтеза в 40 раз

Исследователи из MIT и частной компании Commonwealth Fusion Systems (CFS) опубликовали шесть научных статей, в которых описали конструкцию и процесс изготовления магнита, диагностическое оборудование, необходимое для оценки его производительности, а также выводы, которые сделали в ходе своей работы.
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