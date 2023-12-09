Ева Меркачева рассказала о массовом раскрытии уголовных дел 20-летней давности

В России распространяется «очень опасная практика» работы с нераскрытыми уголовными делами 20-летней давности, которые доводят до суда в том числе за счет пожизненно осужденных, «готовых дать любые показания».
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