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Oracle увеличила квартальную выручку, но не оправдала ожиданий Уолл-стрит Одни...

Oracle увеличила квартальную выручку, но не оправдала ожиданий Уолл-стрит Одни...

Oracle увеличила квартальную выручку, но не оправдала ожиданий Уолл-стритОдним из крупнейших поставщиков ПО и провайдер облачных услуг, американская корпорация Oracle сообщила результаты работы за II квартал 2024 финансового года, закончившийся 30 ноября.

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