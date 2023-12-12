Oracle увеличила квартальную выручку, но не оправдала ожиданий Уолл-стрит Одни...

Oracle увеличила квартальную выручку, но не оправдала ожиданий Уолл-стритОдним из крупнейших поставщиков ПО и провайдер облачных услуг, американская корпорация Oracle сообщила результаты работы за II квартал 2024 финансового года, закончившийся 30 ноября.